В Азербайджане предложили открыть дома торжеств

Смягчение карантина, возобновление деятельности в определенных сферах положительно повлияли на экономику страны.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

Он напомнил, что пандемия оказала негативное влияние на работу 20 сфер экономики в Азербайджане, на 11 на 100 процентов, а на 9 - на 70: "В период карантина эти 20 сфер не работали. Поэтапные послабления позволили постепенно возобновить работу этих сфер, и последние послабления повысили активность в сферах общепита, услуг и туристического сектора, обеспечили занятость людей. Поэтому предлагаем, чтобы закрытые сферы продолжали открываться. Как и предлагалось ранее, целесообразно, если с 15 сентября будет разрешено работать закрытым ресторанам и кафе, и с 1 октября возобновить работу моллов, естественно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Мы также рекомендуем открыть с 1 ноября дома торжеств, но по новым стандартам и критериям, потому что в этой сфере работает достаточно большое количество граждан. Наши оценки показывают, что в сфере общепита и услуг работают свыше 150 тысяч человек, а если участь и вспомогательные секторы, то цифра будет еще внушительнее. С этой точки зрения целесообразно продолжить сокращение ограничений для обеспечения занятости населения".