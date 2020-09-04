https://news.day.az/society/1268015.html В Баку на жилой дом обрушился строительный кран - ВИДЕО
В Баку на жилой дом обрушился строительный кран - ВИДЕО
В Баку строительный кран упал на жилое здание.
Как передает Day.Az, инцидент произошел на улице Гасана Алиева. По словам очевидцев происшествия, кран был задействован в строительстве здания.
В настоящее время к месту происшествия привлечены сотрудники МЧС.
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