В Баку на жилой дом обрушился строительный кран

В Баку строительный кран упал на жилое здание.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на улице Гасана Алиева. По словам очевидцев происшествия, кран был задействован в строительстве здания.

В настоящее время к месту происшествия привлечены сотрудники МЧС.