https://news.day.az/society/1268023.html Пятеро выпускников школ Баку набрали максимальный результат на приемных экзаменах
Пятеро выпускников школ Баку набрали максимальный результат на приемных экзаменах
Пятеро выпускников общеобразовательных школ при Управлении образования города Баку показали максимальный результат на приемных экзаменах по I и IV группам специальностей, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Управление.
По результатам приемных экзаменов (9-е классы), проведенных 20-21 августа, выпускники средних школ № 114, 229, 284, 311 и школы-лицея № 166, набрали 400 баллов.
Это максимальный балл, который можно набрать в этом туре.
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