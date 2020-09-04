В Баку в результате инцидента со строительным краном погиб 1 человек

Один человек погиб в результате инцидента со строительным краном в Баку

Как сообщили Day.Az в Минздраве, инцидент произошел по адресу ул.Мовсума Санани, 29 Насиминского района столицы.

Отмечается, что информация в скорую помощь об обрушении строительного крана поступила в 14.04.