https://news.day.az/society/1268033.html В Баку в результате инцидента со строительным краном погиб 1 человек
В Баку в результате инцидента со строительным краном погиб 1 человек
Один человек погиб в результате инцидента со строительным краном в Баку
Как сообщили Day.Az в Минздраве, инцидент произошел по адресу ул.Мовсума Санани, 29 Насиминского района столицы.
Отмечается, что информация в скорую помощь об обрушении строительного крана поступила в 14.04.
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