Въезд на проспект Азадлыг закрыт

Въезд на проспект Азадлыг с улицы Гасана Алиева (в направлении города) перекрыт, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Как говорится в сообщении, въезд закрыт в связи с падением подъемного крана на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Насиббека Юсифбейли.

В настоящее время автомобили и регулярные и экспресс-автобусы пользуются альтернативными дорогами.

"Просьба к водителям не проезжать по этой территории, если в этом нет необходимости", - говорится в сообщении БТА.