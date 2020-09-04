https://news.day.az/society/1268034.html Въезд на проспект Азадлыг закрыт - ОФИЦИАЛЬНО
Въезд на проспект Азадлыг закрыт - ОФИЦИАЛЬНО
Въезд на проспект Азадлыг с улицы Гасана Алиева (в направлении города) перекрыт, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Как говорится в сообщении, въезд закрыт в связи с падением подъемного крана на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Насиббека Юсифбейли.
В настоящее время автомобили и регулярные и экспресс-автобусы пользуются альтернативными дорогами.
"Просьба к водителям не проезжать по этой территории, если в этом нет необходимости", - говорится в сообщении БТА.
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