https://news.day.az/society/1268046.html Выдадут ли школьникам планшеты? - Официальный ответ
Выдадут ли школьникам планшеты? - Официальный ответ
Министерство образования Азербайджана прокомментировало распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что якобы каждой семье, в которой есть ребенок школьного возраста, будет выдано по планшету.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, информация не соответствует действительности, передает Day.Az.
Относительно установки дополнительных парт в классах в связи с пандемией, нанесения особых знаков и других изменений, в министерстве отметили, что в настоящее время рабочая группа осуществляет подготовительные работы в данном направлении.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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