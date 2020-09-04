В Нахчыване охрана здоровья военнослужащих и членов их семей находится в центре внимания

Охрана здоровья военнослужащих, проходящих службу в войсках Нахчыванского гарнизона, а также членов их семей, всегда находится в центре внимания.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве обороны, в качестве примера, как продолжение мер, принимаемых в этом направлении, можно привести строящийся Центральный военный госпиталь Нахчыванской АР, который станет одним из крупнейших военных госпиталей в СНГ. Также следует отметить, что участие Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева 16 мая 2018 года в открытии нового военного госпиталя в "№" - ской воинской части Отдельной общевойсковой армии, в рамках визита в Нахчыванскую АР, воодушевило наших военнослужащих, которые всегда чувствуют заботу государства.

В госпиталях и медпунктах воинских частей работают различные отделения, кабинеты и лаборатории, оснащенные новейшим медицинским оборудованием. Во всех военных госпиталях есть перевязочные, процедурные и отделения неотложной помощи для оказания первой помощи личному составу. Уделяется внимание питанию и эффективной организации досуга военнослужащих, проходящих лечение и обследование. Военно-медицинские работники делают все возможное для оказания качественных медицинских услуг военнослужащим, пользуясь созданными комплексными условиями.