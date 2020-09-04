Абитуриенты-рекордсмены первой группы специальностей заявили куда хотят поступать

Как сообщалось ранее, согласно объявленным вчера результатам вступительного экзамена по первой группе специальностей наивысший результат показали 12 человек, набравшие 400 баллов. Кроме того, только один абитуриент, выпускник средней школы №1 города Хырдалана Гусейн Абдуллаев, набрал максимальный бал по первой группе специальностей. Набрав 400 баллов на экзамене, он набрал максимальный бал (700 баллов) по сумме обоих этапов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, второй, самый высокий результат по первой группе показал выпускник средней школы № 297 Бинагадинского района города Баку Нахид Нури, набравший 697 баллов.

Оба, Гусейн Абдуллаев и Нахид Нури, набрали максимальный балл (300 баллов) на первом этапе экзамена. Оба эти абитуриента изъявили желание обучаться в Бакинской высшей школе нефти (БВШН).

Гусейн Абдуллаев хочет обучаться в БВШН по специальности "Информационная безопасность" или "Автоматизация процессов". Нахид Нури хочет обучаться по специальности "Информационная безопасность".