Кабмин утвердил список ветеринарных услуг, финансируемых из госбюджета

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Список ветеринарных услуг, финансируемых из государственного бюджета, предоставляемых по государственному заказу с целью профилактики, диагностики, лечения и предотвращения особо опасных болезней животных", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что в соответствии с Указом Президента Азербайджана "О некоторых мерах в связи с усовершенствованием обслуживания в сфере ветеринарии" № 998 от 22 апреля 2020 года, ветеринарное обслуживание, будет осуществляться путем заключения контракта между Агентством аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана и предоставляющими частные ветеринарные услуги юридическими лицами и занятыми практикой частного ветеринарного обслуживания физическими лицами.