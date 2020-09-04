https://news.day.az/society/1268094.html Студенты Азербайджанского института теологии будут обеспечены бесплатным питанием и одеждой
Студенты Азербайджанского института теологии будут обеспечены бесплатным питанием и одеждой
Кабинет министров Азербайджана утвердил размер ежемесячных расходов на питание учащихся Института теологии и нормы обеспечения их специальной формой одежды.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, согласно нормам, сумма ежемесячных расходов на питание каждого учащегося Института теологии определена в размере 60 манатов.
Ежемесячные выплаты на расходы в связи с питанием будут выдаваться учащимся на уровне бакалавра не более четырех лет, магистра - не более двух лет, а в докторантуре - не более трех лет.
Эти средства будут выплачиваться за счет выделенных Институту теологии средств.
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