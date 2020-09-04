Повысятся ли цены на проезд в общественном транспорте?

В некоторых средствах массовой информации распространяется информация о повышении тарифов на перевозку пассажиров по внутригородским маршрутам в общественном транспорте.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Тарифного совета.

"Сообщаем, что обращение в связи с повышением тарифов на услуги пассажироперевозок в городском общественном транспорте в Тарифный совет не поступало, и в настоящее время вопрос тарифного регулирования в этой сфере не обсуждается", - отмечается в сообщении.

Отметим, согласно решению Тарифного совета от 30.07.2018 года, тариф на услуги внутригородских пассажироперевозок утвержден в размере 30 гяпиков за одну поездку, а на услуги пригородного и междугородного пассажирского транспорта - в зависимости от расстояния.