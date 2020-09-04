https://news.day.az/society/1268127.html В Азербайджане смягчили ограничения для работы кафе и ресторанов - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане смягчили ограничения для работы кафе и ресторанов - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане вновь смягчают карантинный режим, введенный в стране для предотвращения распространения новой инфекции коронавируса (COVID-19).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, с 00:00 8 сентября 2020 года разрешается оказание услуг внутри объектов общественного питания до 00:00.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре