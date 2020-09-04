В Азербайджане смягчили ограничения для работы кафе и ресторанов

В Азербайджане вновь смягчают карантинный режим, введенный в стране для предотвращения распространения новой инфекции коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, с 00:00 8 сентября 2020 года разрешается оказание услуг внутри объектов общественного питания до 00:00.