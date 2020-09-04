https://news.day.az/society/1268138.html В Азербайджане откроются еще 47 школ - ФОТО
В Азербайджане откроются еще 47 школ - ФОТО
К новому учебному году в Азербайджане министерство образования сдаст в эксплуатацию 47 школьных зданий, в которых завершились ремонтно-строительные работы.
Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, из них восемь - новостройки, пять - капитально отремонтированы, еще 34 - модульного типа.
В целом в 2020 году предусмотрена сдача в эксплуатацию порядка 100 школ. Из них 60 - школы модульного типа.
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