https://news.day.az/society/1268150.html В Азербайджане разрешается собираться в общественных местах в группы до 10 человек
В Азербайджане разрешается собираться в общественных местах в группы до 10 человек
В общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, парках и в других местах запрещено собираться в группы более 10 человек (за исключением близких родственников).
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в изменении в постановлении Кабинета министров "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт и Абшеронского района".
Раньше людям было запрещено собираться в группы более 5 человек.
Постановление вступает в силу с 8 сентября 2020 года.
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