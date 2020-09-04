В Азербайджане отменены два требования, касательно отелей в связи с COVID-19

Кабинет министров внес изменения в "Правила организации деятельности отелей в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Как сообщает Day.Az, согласно действующим правилам, весь рабочий персонал отеля должен был проходить тест на COVID-19 через каждые семь дней за счет отеля.

В то же время, в отеле не принимали посетителей, больных COVID-19, а также не имеющих соответствующей справки о негативном результате теста на COVID-19 в течение последних 48 часов, посетителей, которые вылечились от заболевания (со дня получения негативного результата последнего теста на COVID-19 должно пройти минимум 14 дней), но у которых не прошло 14 дней после того, как они сдали последний тест с негативным результатом, а также посетителей, находящихся в режиме самоизоляции из-за контактов с лицами, результаты тестов которых оказались позитивными.

Оба требования отменены.

Постановление вступает в силу с 8 сентября 2020 года.