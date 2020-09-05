В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе приостановлена работа общественного транспорта

В связи с применением ужесточенного карантинного режима в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, введено ограничение на деятельность общественного транспорта.

Как сообщает Day.Az, согласно решению Оперативного штаба при Кабмине, в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе с 00:00 5 сентября до 06:00 7 сентября приостанавливается работа общественного транспорта.

Отметим, что Оперативный штаб при Кабмине принял решение о продлении карантина до 00:00 30 сентября 2020 года. Бакинский метрополитен приостановил работу до 15 сентября.