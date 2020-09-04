https://news.day.az/society/1268178.html TƏBİB назвал количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО
TƏBİB назвал количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО
Сегодня в Азербайджане проведено 7 048 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 4-е сентября.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 949 313 тестов.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 069 человек, 135 из них находятся в реанимации, а 16 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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