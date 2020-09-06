Баскальские кялагаи: прекрасный образец творчества азербайджанского народа

В настоящее время село Баскал, расположенное на расстоянии 56 километров от центра Исмаиллинского района, является государственным культурно-историческим заповедником. Это село прославилось тем, что здесь изготавливаются известные в мире национальные шелковые платки (кялагаи).

С далекого прошлого в каждом доме в Баскале были старинные шелкопрядильные станки. Ремесло окраски, ткачества, шелководства развивалось из поколения в поколение.

Кялагаи, являющийся одним из прекрасных образцов творчества азербайджанского народа, было главным атрибутом женской одежды независимо от социального статуса. Кялагаи бывают разных цветов и размеров, украшаются по краям и по середине геометрическими или растительными узорами набивным методом. Обычно во время свадьбы невеста накидывала на голову красный кялагаи, а женщины в возрасте пользовались платками черного цвета. Повседневно использовались кялагаи светло-коричневого и белого цветов.

Стоимость келагаи шести-семи цветов была более высокой. Сегодня в Баскале изготавливаются именно такие кялагаи.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет репортаж фотографа Романа Исмайлова о произведениях известного мастера келагаи Баскала - Муршуда Талыбова.