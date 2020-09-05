Запрет на пассажироперевозки из Баку в районы остается в силе

Решение о приостановке пассажироперевозок наземным и воздушным транспортом из городов и районов страны в города Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, в которых действует ужесточенный карантинный режим, не отменяется.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в изменении, внесенном в постановление Кабинета министров от 16 мая 2020 года "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом".

Раньше были приостановлены пассажироперевозки наземным и воздушным транспортом, а также въезд-выезд в города Баку, Сумгайыт и Абшеронский район из других городов и районов страны, за исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой помощи, аварийно-восстановительной, спасательной служб, а также грузовых автомобилей. Таким образом, несмотря на разрешение въезда-выезда в города Баку, Сумгайыт и в Абшеронский район частных автомобилей, решение о приостановке пассажироперевозок из других городов и районов страны наземным и воздушным транспортом остается в силе.

Данное решение вступает в силу с 8 сентября 2020 года.