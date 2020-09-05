В Баку реконструирована улица Алияра Алиева

В Наримановском районе Баку реконструирована улица Алияра Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках проектов по усовершенствованию дорожной инфраструктуры, реализуемых для обеспечения комфортного передвижения граждан по поручению главы государства, одна из самых часто используемых дорог в Наримановском районе - улица Алияра Алиева - реконструирована на самом высоком уровне. Протяженность улицы составляет 2500 метров.

Соединяя две важнейшие транспортные артерии города - проспекты Гейдара Алиева и Зии Буниятова, улица играет большую роль в качестве альтернативной дороги для устранения дорожных заторов.

В ходе работ по реконструкции старый непригодный слой асфальтобетона был удален методом фрезерования, восстановлены имеющиеся пешеходные тротуары, а также в необходимых местах построены новые, созданы особые места для парковки.

В рамках проекта для отвода поверхностных вод была восстановлена система дождевой канализации, установлены новые дождевые решетки, смотровые крышки линий коммуникаций заменены на новые. Далее осуществлена укладка мелко и среднезернистого асфальтобетонного слоя, установлены дорожные знаки, проведены работы по нанесению дорожной разметки.

Все проведенные работы осуществлены в соответствии с требованиями "Норм и правил строительства" под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В Агентстве отметили, что для обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан по поручению главы государства в 2019 году в Наримановском районе реконструированы и отремонтированы улицы и дороги общей протяженностью 11 тысяч метров. В соответствии с инвестиционной программой 2020 года на территории района масштабные ремонтно-строительные работы проведены на улицах и дорогах общей протяженностью 9150 метров.