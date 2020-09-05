https://news.day.az/society/1268235.html У жителя Губы изъято огнестрельное оружие
У жителя Губы изъято огнестрельное оружие
У жителя Губы изъято огнестрельное оружие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции, во дворе частного дома, принадлежащего жителю села Ручуг Фархаду Нематову, был обнаружен охотничий пистолет марки "Иж" без соответствующих документов.
Расследование продолжается.
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