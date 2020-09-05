У жителя Губы изъято огнестрельное оружие

У жителя Губы изъято огнестрельное оружие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции, во дворе частного дома, принадлежащего жителю села Ручуг Фархаду Нематову, был обнаружен охотничий пистолет марки "Иж" без соответствующих документов.

Расследование продолжается.