Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков

У нарушителей границы изъято 20 кг наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 2 сентября 2020 года пограничники заставы на территории Билясуварского района задержали 2 человек, нарушивших границу с Ираном.

У задержанного жителя села Аскерабад Билясуварского района Исмаилова Адиля Тотухан оглу (1991 г.р.) было обнаружено и изъято 3 кг 265 гр.героина, 3 кг 180гр. опиума, 135 гр.марихуаны, 500 таблеток метадона, 100 единиц препарата "Glibotex", 210 единиц препарата "Gabaprel".

У другого жителя того же села Рамиева Мусы Адыгезал оглу (1990 г.р.) сотрудники полиции обнаружили и изъяли 315 гр.героина, 8 кг 225 гр.опиума, 2 кг 310 гр.метамфетамина, 460 единиц психотропного вещества и препаратов.

Следствие продолжается.