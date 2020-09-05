Задержанный СГБ «Абу Ибрагим Дагестани» приговорен к 19 годам

Оглашен приговор Бахраму Гюлалиеву, снабжавшему взрывными устройствами международные террористические организации.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в результате интенсивных следственно-оперативных мероприятий, проведенных СГБ по факту вовлечения граждан Азербайджана под влиянием радикальных религиозных идей в террористические организации и в вооруженные конфликты за пределами страны, в октябре 2019 года в Пакистане был задержан и экстрадирован в Азербайджан Бахрам Гюлалиев, более известный как "Абу Ибрагим Дагестани", снабжавший взрывными устройствами международные террористические организации.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Бахрам Гюлалиев был приговорен к 19 годам лишения свободы.