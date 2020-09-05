В Масаллы убили 58-летнюю женщину в собственной квартире

В прокуратуру Масаллинского района поступила информация о том, что 4 сентября тело жительницы села Гусейнгаджилы Аиды Шаммедовой (1962 г.р.) с различными телесными травмами было обнаружено в ее квартире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Ведется расследование.