Чем больше будет ответственности

Пандемия коронавируса негативно повлияла как на экономику всех стран мира, так и на социальное положение людей. Что касается Азербайджана, то правительство нашей страны предприняло практические шаги для минимизации негативного воздействия COVID-19.

Об этом Day.Az сказала политолог Шабнам Гасанова.

"В Азербайджане широким социальным пакетом охвачено около пяти миллионов человек. Причем, речь идет не только о людях, работающих в государственном секторе, но и сотрудниках частного сектора, а также безработных, в том числе неформально занятых, и людей, временно потерявших работу, относящихся к малообеспеченным слоям. Помощь такого рода оказала положительное влияние на жизнь людей. Это еще раз подтверждает, что благополучие граждан и их социальное положение являются приоритетом для нашего государства", - заявила она.

По мнению нашей собеседницы, ограничительные меры, принятые в связи с карантинным режимом в Азербайджане принесли свои плоды и сегодня эпидемиологическая ситуация с COVID-19 находится под полным контролем.

"Если положительная динамика сохранится и дальше, то снятие ограничений будет продолжено. При этом нужно учитывать важный момент: смягчительные меры должны вводиться таким образом, чтобы суточное количество заразившихся не увеличилось резко. Горький опыт тех стран, которые раньше времени отказались от ограничительных мер должен послужить уроком для тех граждан, которые считают что отменять ограничения нужно полностью и сразу", - подчеркнула Гасанова.

Политолог отметила, что в сравнении с рядом развитых стран мира, результаты Азербайджана в борьбе с коронавирусом достойны похвалы.

"Благодаря противопандемическим мерам и героическим усилиям врачей были спасены тысячи жизней и распространение пандемии в нашей стране существенно замедлилось.

К сожалению, все еще остаются люди, не понимающие серьезности пандемии и, нарушая правила карантинного режима, они проявляют безответственное поведение. Чем скорее граждане будут проявлять ответственность в своих действиях и следовать рекомендациям Оперативного штаба, тем быстрее мы сможем вернуться к обычной жизни", - подытожила Шабнам Гасанова.

Абдул Керимханов