https://news.day.az/society/1268284.html В Сумгайыте 8-летняя девочка погибла, выпав с 4-го этажа
В Сумгайыте 8-летняя девочка погибла, выпав с 4-го этажа
В Сумгайыте произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с 4-го этажа дома в 4-м микрорайоне упала Агазаде Захра Вугар гызы (2012 г.р.).
Спасти ребенка не удалось.
Ведется расследование.
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