В Сумгайыте 8-летняя девочка погибла, выпав с 4-го этажа

В Сумгайыте произошел несчастный случай со смертельным исходом. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с 4-го этажа дома в 4-м микрорайоне упала Агазаде Захра Вугар гызы (2012 г.р.).  

Спасти ребенка не удалось. 

Ведется расследование. 