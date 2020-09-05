Найдено тело ребенка, пропавшего три дня назад в Сумгайыте

Обнаружено тело ребенка, пропавшего в Сумгайыте 2 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело Давудова Юсифа Бахлул оглу (2010 г.р.) было обнаружено сегодня в Джейранбатанском водохранилище.

Отметим, что 2 сентября на горячую линию "112" МЧС поступило обращение с просьбой оказать содействие в проведении поисков пропавшего Давудова Юсифа Бахлул оглу (2010 г.р.) в городе Сумгайыт. Появились основательные подозрения в том, что ребенок утонул в Самур-Абшеронском канале, в связи с чем водолазно-поисковая группа Службы спасения особого риска была привлечена к поискам.