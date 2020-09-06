Азербайджанский Youtube-канал о еде и сельской жизни попавший на Taste life

В Сети продолжает набирать популярность Youtube-канал "Kənd Həyatı", главной героиней которого выступает азербайджанская бабушка, проживающая в селе Гиль в Гусаре. У канала уже около 150 тысяч подписчиков.

Как сообщает Day.Az, женщина делится со зрителями различными кулинарными рецептами, приготовленными на костре. Видео передают атмосферу сельской местности.

Основателем канала является Амираслан Рамиханов - сын героини блога, который практически всегда находится за кадром, являясь автором и монтажером роликов. Будучи поваром по профессии он работал в Баку, пока во время карантина не вернулся в родное село. Со своей материю Азизой ханум они создали блог еще в мае 2019 года, но из-за занятости на работе не могли уделить ему должного внимания. Пандемия способствовала тому, чтобы они улучшили свой блог настолько, что стали героями Интернет-проекта Taste life с многомиллионной аудиторией.

Помимо традиционных блюд азербайджанской кухни, в видеороликах можно увидеть процесс приготовления спагетти болоньезе, испанской тортильи, паэльи, бургеров, пиццы и много чего другого.

Day.Az представляет некоторые видео:

Н. Гасымова