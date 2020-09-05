https://news.day.az/society/1268310.html В Азербайджане за сутки выявлен 161 случай инфицирования коронавирусом - вылечились 146 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлен 161 случай инфицирования коронавирусом - вылечились 146 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлен 161 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 146, скончались двое.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 37 192 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 34 565 человек вылечились, 545 скончались, число активных больных - 2 082.
За последние сутки проведено 7 179 тестов на коронавирус, за минувший период - 956 492 теста.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре