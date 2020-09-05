В Тертере обнаружены кувшинные могилы

Во время хозяйственных работ в селе Юхары Сарыджалы Тертерского района были обнаружены древние материально-культурные предметы, фаянсовые сосуды и человеческие кости.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, территория взята под контроль Исполнительной властью Тертерского района, хозяйственные работы прекращены.

Территория была осмотрена при участии сотрудников государственной службы и Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана.

В ходе осмотра были обнаружены две кувшинные могилы, предположительно относящиеся к I веку до н.э. - I веку н.э.

Для изучения местности планируется проведение археологических исследований.