Задержан житель Геранбоя, применивший силу в отношении полицейского

В прокуратуру Геранбойского района поступила информация о том, что 3 сентября в отношении сотрудника районного отделения полиции была применена сила на территории района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате расследования были выявлены основания для подозрения в том, что в указанный день примерно в 21.00 на территории Геранбойского района житель района Натиг Ширинов оказал сопротивление с применением физической силы в отношении старшего лейтенанта Геранбойского районного отделения полиции Али Алиева, прибывшего на место происшествия на основании информации, полученной о том, что в семье Н.Ширинова произошел конфликт.

По факту в прокуратуре Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статье 315 УК (оказание сопротивления или применение силы в отношении представителя власти).

В рамках расследования был проведен осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Н.Ширинову было зачитано обвинение по указанной статье УК, он был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.