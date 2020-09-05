https://news.day.az/society/1268354.html Вниманию поступающих в вузы - обращение ГЭЦ
Вниманию поступающих в вузы - обращение ГЭЦ
Процесс выбора специальностей в вузы в Азербайджане планируется начать в следующие выходные.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре.
Было отмечено, что дополнительная информация о конкретных датах выбора специальности будет предоставлена позже.
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