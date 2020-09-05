Вниманию поступающих в вузы

Процесс выбора специальностей в вузы в Азербайджане планируется начать в следующие выходные.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре.

Было отмечено, что дополнительная информация о конкретных датах выбора специальности будет предоставлена позже.