В Баку соседи устроили поножовщину

В Сабунчинском районе Баку произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Пиршаги.

По сообщению, Ахмедов Эльвин Сейран оглу 1965 г.р. получил ножевые ранения в ходе драки с соседом. Пострадавший помещен в одну из частных клиник.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.