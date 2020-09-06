https://news.day.az/society/1268374.html В Баку соседи устроили поножовщину
В Баку соседи устроили поножовщину
В Сабунчинском районе Баку произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Пиршаги.
По сообщению, Ахмедов Эльвин Сейран оглу 1965 г.р. получил ножевые ранения в ходе драки с соседом. Пострадавший помещен в одну из частных клиник.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
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