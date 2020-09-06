https://news.day.az/society/1268411.html Зять Рамиза Мехтиева и его сват освобождены на волю
Зять Рамиза Мехтиева и его сват освобождены на волю
Нарушившие правила карантина бывший депутат Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев освобождены, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Напомним, что бывший депутат и его сват были задержаны решением суда на 15 суток по статье 211.1.
Отметим, что бывший депутат Ильхам Алиев является зятем Рамиза Мехтиева.
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