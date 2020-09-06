https://news.day.az/society/1268442.html В Азербайджане за сутки выявлено 137 случаев инфицирования коронавирусом - вылечились 140
В Азербайджане за сутки выявлено 137 случаев инфицирования коронавирусом - вылечились 140
В Азербайджане за сутки выявлено 137 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 140, скончались трое.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 37 329 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 34 705 человек вылечились, 548 скончались, число активных больных - 2 076.
За последние сутки проведено 6 612 тестов на коронавирус, за минувший период - 963 104 теста.
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