https://news.day.az/society/1268449.html В Сумгайыте столкнулись два легковых автомобиля - пострадали 7 человек - ФОТО
В Сумгайыте столкнулись два легковых автомобиля - пострадали 7 человек - ФОТО
В Сумгайыте произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА в результате столкновения двух легковых автомобилей на улице Сахиль 7 человек получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы в Сумгайытскую городскую больницу скорой помощи.
По факту проводится расследование.
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