В Сумгайыте столкнулись два легковых автомобиля

В Сумгайыте произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА в результате столкновения двух легковых автомобилей на улице Сахиль 7 человек получили травмы различной степени тяжести. 

Пострадавшие госпитализированы в Сумгайытскую городскую больницу скорой помощи. 

По факту проводится расследование.