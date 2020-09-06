https://news.day.az/society/1268486.html TƏBİB назвал количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО
TƏBİB назвал количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО
Сегодня в Азербайджане проведено 6 612 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 6-е сентября.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 963 104 тестов.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 076 человек, 130 из них находятся в реанимации, а 11 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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