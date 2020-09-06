TƏBİB назвал количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 6 612 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 6-е сентября.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 963 104 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 076 человек, 130 из них находятся в реанимации, а 11 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.