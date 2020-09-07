У азербайджанки похитили деньги из сейфа в номере отеля в Стамбуле

Молодая азербайджанка, приехавшая в Стамбул из столицы Румынии Бухареста для лечения своей матери, пожаловалась на кражу своих денег в люкс-отеле, где она остановилась.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкую газету "Сабах", Н.М. с матерью и отцом остановилась в одном из роскошных отелей. Привезенные с собой 27 500 евро они положили в сейф в номере отеля. Н.М. поинтересовалась у сотрудника отеля, насколько надежен сейф.

Через несколько часов семья отправилась в больницу, а когда вернулась, проверила кассу. Именно тогда и была обнаружена нехватка суммы.

Пересчитав деньги, Н.М. обнаружила, что не хватает 2 000 евро. Забеспокоившись, молодая женщина вместе с родителями спустилась в ресепшн и рассказала сотруднику отеля о похищении ее денег. Однако сотрудник отеля ответил женщине, что она не может обвинить их в краже, если открывала кассу со своим паролем. Вспыхнул спор, и менеджер отеля заявил, что женщина унизила их на глазах у клиентов, пригрозив вышвырнуть их из отеля сегодня же вечером.

Н.М. позвонила в полицию, потребовала просмотреть записи видеокамеры и заявила, что пожалуется на руководство отеля, а также на человека, укравшего 2 000 евро из кассы.