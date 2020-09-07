https://news.day.az/society/1268549.html Сильный пожар в Губе
Сильный пожар в Губе
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре в горной местности недалеко от села Мучу (в 83 км от райцентра, горная местность со сложным рельефом) Губинского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара привлечены отряды Государственной службы пожарной охраны.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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