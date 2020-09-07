AZAL обратился к пассажирам, которые собираются в Турцию

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обратилось к пассажирам, которые собираются в Турецкую Республику.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"В соответствии с правилами въезда в Турецкую Республику общегражданские паспорта граждан Азербайджана (детей, включая младенцев) должны быть действительны как минимум в течение 180 дней со дня въезда в страну. При поездках нашими спецрейсами в Стамбул рекомендуем еще раз проверить срок действия вашего паспорта".