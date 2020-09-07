На дорогах в районы Азербайджана убираются карантинные посты полиции

С 00:00 часов 8 сентября на въездах-выездах в гг. Баку, Сумгайыт и Абшеронский район будут сняты карантинные полицейские посты.

Об этом в понедельник сказал Day.Az завотделом по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев.

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