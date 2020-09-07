Минобразования приостановило прием граждан

В соответствии с решением о продлении особого карантинного режима на территории страны минобразования Азербайджана приостановило прием граждан до 30 сентября, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

За это время обращения будут рассматриваться посредством call-center 146-1. Граждане также могут обращаться на электронный адрес минобразования office@edu.gov.az и воспользоваться электронными ресурсами www.edu.gov.az; www.ict.edu.az

Официальную информацию рекомендуется отслеживать на сайте www.edu.gov.az и страницах министерства в соцсетях.