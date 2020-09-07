В Азербайджане завершена реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар

Завершена реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Бахрамтепе-Билясувар, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Дорога Бахрамтепе-Билясувар имеет важное значение с точки зрения развития экономических связей между регионами республики, в частности между Имишлинским и Билясуварским районами, в целом социально-экономического развития регионов страны. Кроме того, она связывает транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг, имея важное значение и с точки зрения эффективности транзитных расходов.

Протяженность дороги составляет 60 км.

На дороге построены три автомобильных моста (на 1,8 км, 3,1 км и 38,8 км).

Автомобильный мост длиной 230 м (на 3,7 километра над рекой Араз) также отремонтирован и укреплен.

На протяжении дороги созданы восемь подземных переходов, установлены 28 автобусных остановок.