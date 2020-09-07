https://news.day.az/society/1268626.html В бакинской школе прокомментировали падение учащейся с 3-го этажа
В бакинской школе прокомментировали падение учащейся с 3-го этажа
В школе № 313 города Баку прокомментировали падение учащейся с третьего этажа школьного здания.
Как передает Day.Az, учащаяся 10-го класса этой школы пришла за матерью, которая работает в этой же школе уборщицей, где упав, сломала ногу: "Была вызвана скорая помощь, которая зафиксировала перелом ноги. Была оказана соответствующая медицинская помощь и приняты необходимые меры. Сейчас ее состояние удовлетворительное".
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