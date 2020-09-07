ГЭЦ предложили смягчить прием в вузы

Уполномоченная (омбудсмен) по правам человека Сабина Алиева, на основании обращения группы абитуриентов, направила письмо в Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), сообщает Day.Az со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

В обращении говорится, что закрытие школ в связи с пандемией коронавируса, ограничение групповых занятий, проблемы, появившиеся у некоторых абитуриентов по участию в онлайн-уроках в связи с отсутствием беспрерывного доступа в интернет, изменение даты экзаменов, все это помешало абитуриентам набрать высокий балл на экзаменах.

Учитывая данное обращение абитуриентов, а также то, что меры, предпринятые в стране в связи с предотвращением широкого распространения эпидемии коронавируса изменили нормальный образ жизни, что выпускники этого года находились в более напряженной психологической ситуации, нежели абитуриенты прошлых лет, Омбудсмен Сабина Алиева обратилась к руководству ГЭЦ с просьбой оказать соответствующую помощь в связи со сложившейся ситуацией и смягчить условия конкурса по приему в вузы.