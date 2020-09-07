Рано радоваться победе над COVID-19

В последние дни в Азербайджане наблюдается послабление карантинного режима, введенного в связи с угрозой распространения COVID-19. Многие ограничения уже сняты и это приведет к свободной деятельности людей и параллельно повысит экономическую активность.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Джейхун Мамедов.

"Несомненно, экономика является одной из сфер, наиболее пострадавших от пандемии. Практически все страны мира пережили экономический спад из-за COVID-19. Пандемия оказала серьезное негативное воздействие не только на здоровье человека, но также и на рынок труда. Крупные мировые компании отправляли сотрудников в отпуск на неопределенный срок, а некоторые и вовсе увольняли большую часть рабочего персонала", - заявил он.

Депутат отметил, что решение о снятии ограничений в нашей стране было принято сучетом положительной динамики распространения коронавируса в последние дни.

"Кафе и рестораны теперь открыты до поздней ночи. Необходимо разрешение на обслуживание клиентов в закрытых помещениях, придерживаясь рекомендаций в связи с пандемией", - пояснил Мамедов.

Парламентарий подчеркнул, что в Азербайджане принимаются важные решения для поэтапного выхода из строгого карантинного режима: "Потому что одновременное снятие всех ограничений сразу после карантина может повторно повлиять на количество суточных заражений".

Он также напомнил, что государство предприняло все необходимые шаги с начала пандемии COVID-19.

"Общество должно проявлять осторожность и неукоснительно соблюдать ограничительные меры, потому что в некоторых странах все еще наблюдается рост заболевших коронавирусом. Ряд европейских стран уже готовится к началу второй волны коронавируса. Следовательно, если мы раньше времени начнем праздновать победу над COVID-19, то навредим и себе, и окружающим нас людям. Поэтому необходимо продолжить соблюдение гигиенических правил, сохранять социальную дистанцию, чтобы обезопасить себя от возможного заболевания", - заключил Джейхун Мамедов.

Абдул Керимханов