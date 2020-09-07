https://news.day.az/society/1268657.html В Баку автомобиль насмерть сбил 6-летнего ребенка
В Баку автомобиль насмерть сбил 6-летнего ребенка
В Баку произошло смертельное ДТП.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 5 сентября около 11.00 в поселке Бинагади автомобиль ГАЗ-3302 сбил 6-летнего Саида Имамвердиева.
Ребенок скончался на месте происшествия.
По факту в управлении полиции Бинагадинского района ведется расследование.
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