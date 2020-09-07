В Баку автомобиль насмерть сбил 6-летнего ребенка

В Баку произошло смертельное ДТП.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 5 сентября около 11.00 в поселке Бинагади автомобиль ГАЗ-3302 сбил 6-летнего Саида Имамвердиева.

Ребенок скончался на месте происшествия.

По факту в управлении полиции Бинагадинского района ведется расследование.