https://news.day.az/society/1268692.html В Азербайджане за сутки выявлено 89 случаев инфицирования коронавирусом - вылечились 132 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 89 случаев инфицирования коронавирусом - вылечились 132 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 89 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 132, скончались трое.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 37 418 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 837, скончался 551 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 030 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 3 936, в целом - 967 040 тестов.
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