В Азербайджане за сутки выявлено 89 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 132, скончались трое.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 37 418 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 837, скончался 551 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 030 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 3 936, в целом - 967 040 тестов.