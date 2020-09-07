https://news.day.az/society/1268712.html Цепная авария в Ширване, есть погибший - ФОТО
Цепная авария в Ширване, есть погибший - ФОТО
В городе Ширван автомобиль, сбивший пешехода, совершил цепную аварию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице М.А.Расулзаде.
Автомобиль марки "Saipa" на высокой скорости потерял управление и врезался в пешехода (водителя такси) и стоявшие на обочине дороги такси "ВАЗ 2106" и "ВАЗ 21011".
В результате аварии пешеход и находившийся в автомобиле водитель с тяжелыми травмами были госпитализированы в Гаджигабульскую центральную районную больницу. Один из пострадавших скончался.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре