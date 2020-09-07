Цепная авария в Ширване, есть погибший

В городе Ширван автомобиль, сбивший пешехода, совершил цепную аварию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице М.А.Расулзаде.

Автомобиль марки "Saipa" на высокой скорости потерял управление и врезался в пешехода (водителя такси) и стоявшие на обочине дороги такси "ВАЗ 2106" и "ВАЗ 21011".

В результате аварии пешеход и находившийся в автомобиле водитель с тяжелыми травмами были госпитализированы в Гаджигабульскую центральную районную больницу. Один из пострадавших скончался.

По факту проводится расследование.