Обнародованы правила поведения в азербайджанских школах в период пандемии

Утверждены правила поведения в школах в Азербайджане в период пандемии COVİD-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в правила поведения в школах в период пандемии входит соблюдение дистанции, частое мытье рук в соответствии с правилами, не прикасаться к чужим вещам, поддерживать чистоту в классе и школе, выбор безопасного отдыха, отказ от участия в массовых мероприятиях, делиться с другими своими знаниями и способностями.